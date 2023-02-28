Главные управленцы эпохи Федуна в «Спартаке». Что с ними стало?

Леонид Федун вне «Спартака» чуть больше полугода. 22 августа он продал актив «Лукойлу» и с того момента наблюдает за проектом со стороны. Но его фамилия по-прежнему где-то рядом с новостями о клубе. Во многом благодаря его супруге Зареме Салиховой, которая осталась публичным инфлюэнсером и активно высказывается о красно-белых.

И если посмотреть на главных людей «Спартака», там всё ещё много тех, кто пришёл при прежнем владельце. Всё оперативное управление на Евгении Мележикове, который стал гендиром при Федуне. Гильермо Абаскаль – тренер, которого нашёл бывший спортивный директор Лука Каттани, оказавшийся в клубе благодаря Салиховой. Единственный человек нового руководства на ключевых постах – спортивный директор Пол Эшуорт. Но и его наверняка начали изучать ещё при старой команде.

Всего при Федуне в «Спартаке» сменилось восемь генеральных директоров и несколько спортивных. И где все они сейчас?

Юрий Первак (2004-2005): привёл Видича и ушёл развивать собственный бизнес

Первый управленец, назначенный Федуном на должность генерального директора. До этого он работал на руководящих должностях в «Лукойле», но и футбол не был ему чужд. Например, в нулевых он курировал работу ФК «Лукойл» из Челябинска. Когда всё начиналось, клуб был любительским. А при Перваке едва не пробился в Первую лигу. Не хватило разве что дополнительных показателей.

Юрий Первак и Неманья Видич Фото: РИА Новости

Уже первое трансферное окно запомнилось несколькими значимыми трансферами. Из «Црвены Звезды» пришёл Неманья Видич. А из Аргентины привезли Фернандо Кавенаги – за рекордные к тому моменту € 8,6 млн.

В 2004-м «Спартак» завершил сезон на восьмом месте. Явно не тот результат, которого ждали от главного тренера Александра Старкова. В новом сезоне прорыва не случилось, несмотря на новые трансферы. В итоге летом 2005-го Первак написал заявление об уходе. Официальная причина – хотел сосредоточиться на семье и собственных бизнес-проектах.

У него получилось. После Первак работал в сфере нефтепродуктов и строительства. Привозил из США в Россию новые технологии. Около пяти лет отработал в Ираке.

Сейчас бывшему гендиру 71 год. Но он по-прежнему в хорошей форме. А не так давно даже заявил, что был бы не против вернуться в футбол. Потому что контакты со всеми сохраняются. Однако пока интересных предложений нет. Возможно, ещё появятся.

Сергей Шавло (2005-2008): три серебра и конфликт с болельщиками

До назначения Шавло работал в «Спартаке» тренером-селекционером. Но, по сути, спортивным директором. С его именем связывали статусные трансферы красно-белых, поэтому логично, что именно он занял место главного управленца.

Сергей Шавло Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Именно Шавло убрал Старкова и назначил Владимира Федотова. А потом и Станислава Черчесова. Но до чемпионства с ним «Спартак» так и не добрался, хотя трижды становился вторым – с 2005 по 2007 год.

При Шавло тоже были проведены несколько важных трансферов. Например, Веллитона и Плетикосы. Однако к концу своей работы менеджер окончательно испортил отношения с фанатами. Болельщиков не устраивали результаты команды (например, 1:5 от ЦСКА) и работа Черчесова, которого пригласил генеральный директор. Трибуны хотели ухода обоих, но сначала покинул пост именно руководитель. Время специалиста пришло чуть позже.

После ухода с должности Шавло посвятил себя благотворительной деятельности. Вместе с ветеранами «Спартака» он содержит фонд поддержки детей с особенностями развития. Также Сергей Дмитриевич по-прежнему в неплохой форме. И играет с ветеранами в футбол.

Валерий Карпин (2008-2012): тренер или генеральный директор?

Федун изначально видел в Карпине успешного менеджера. Так он говорил на его презентации. Особенно отмечая, что Валерий достиг больших успехов в бизнесе в Испании. Хотя эти факты ничем не были подтверждены.

Валерий Карпин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Карпин дважды совмещал работу гендира и главного тренера. Приглашал и увольнял таких специалистов, как Микаэль Лаудруп и Унаи Эмери. Но это не мешало ему долгое время пользоваться доверием болельщиков. И полной поддержкой. В 2009-м и 2012-м «Спартак» при нём выигрывал серебро. А в 2011 году доходил до четвертьфинала Лиги Европы.

Интересно, что Карпин хоть и ушёл с должности гендиректора, но оставил на ней своего человека – Романа Асхабадзе. После этого к менеджерской работе Валерий уже не возвращался. Сейчас он главный тренер «Ростова» и сборной России.

Роман Асхабадзе (2012-2015): без медалей, но со значимыми трансферами

Роман работал в «Спартаке» администратором, но после очень сблизился с Карпиным и в 29 лет получил должность генерального директора. Вместе с Валерием они проработал полтора года. Тренера убрали весной 2014-го решением Федуна. При этом Асхабадзе остался в клубе, пусть и ненадолго. И успел пересечься с Муратом Якином.

Роман Асхабадзе и Валерий Карпин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Интересно, что при Романе в клубе оказались Сальваторе Боккетти, Денис Глушаков и Квинси Промес – люди, которые внесли серьёзный вклад в чемпионство 2017 года.

После ухода из «Спартака» Асхабадзе работал в «Бананце», а сейчас он гендиректор воронежского «Факела».

Сергей Родионов (2015-2019): долгожданное чемпионство

Самый непубличный генеральный директор, который почти не занимался именно спортивными вопросами. Родионов заступил в должность с момента прихода Дмитрия Аленичева. А в итоге проработал на ней ещё при Каррере и Кононове. Но при этом почти не лез в трансферы. Этим занимались другие люди.

Сергей Родионов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Самым успешным моментом работы Родионова стало чемпионство. Плюс бронза в 2018 году. При нём же из «Спартака» ушёл Артём Дзюба.

Родионов не покинул клуб одномоментно. Сначала его перевели на должность спортивного директора, а вскоре он возглавил академию «Спартака». Там функционер работает до сих пор.

Томас Цорн (2019-2020)

Цорн приходил в «Спартак» с европейским опытом и целью устроить массовую перестройку. А в итоге потратил кучу денег на Гуса Тиля, Андре Шюррле и Эсекьеля Понсе. Были и не такие ужасные переходы – например, приглашение Александра Соболева. Но это скорее исключение из правил.

При этом именно Томас пригласил Доменико Тедеско – одного из любимых тренеров для болельщиков «Спартака». Однако первый сезон при нём вышел нелучшим – только седьмое место. Плюс странные трансферы привели к увольнению Цорна. При этом Федун поблагодарил его за то хорошее, что он сделал.

Томас Цорн и Леонид Федун Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Через год с небольшим Цорн всплыл на должности спортивного директора «Локомотива». И всё по новой. Странные трансферы и увольнение. Сейчас Томас периодически выступает в европейских медиа как эксперт по трансферному рынку.

Шамиль Газизов (2020): полгода и Кокорин

Газизов приходил в «Спартак» по личному приглашению Федуна. Акционер клуба говорил, что человек, который может добиваться результата с «Уфой», точно принесёт пользу более статусному клубу. В итоге Газизову дали только одно трансферное окно. Он купил Остона Урунова, подписал свободного агента Александра Кокорина и взял в аренду Виктора Мозеса.

Шамиль Газизов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Всё это не устроило руководство. Плюс Газизов не нашёл контакт с Доменико Тедеско. Уже после его увольнения пошли суды со «Спартаком», стали всплывать расписки и прочие странные документы.

А сам Газизов вновь стал генеральным директором «Уфы» и до сих пор работает в клубе.

Евгений Мележиков (2021– по нaстоящее время): стабильность

Мележиков получил право подписи после ухода Газизова, однако в должность вступил только через полгода. Евгений Владимирович ранее работал директором по вопросам безопасности и недолгое время — инфраструктуры. Именно с ним связывают появление на стадионах РПЛ института стюардов.

Евгений Мележиков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Интересно, что после ухода Федуна он сохранил должность. Хотя появлялась информация о его возможном уходе. Но пока новых владельцев «Спартака» всё устраивает.

А что со спортивными директорами?

В первые годы Федуна у «Спартака» не было спортивного директора. Ключевые вопросы замыкались на генеральном, который опирался на мнение тренера и селекционного отдела. Полноценный спортивный директор появился у «Спартака» только в 2008 году. Им стал Дмитрий Попов. Интересно, что должность возникла именно при Валерии Карпине, который точно понимал, что в Европе всё работает именно по такой системе. В итоге Попов отработал в «Спартаке» восемь лет – ни один гендиректор столько не продержался. За это время он стал одним из ближайших людей Федуна. И оставался его советником даже после ухода. В 2020-м Попов ненадолго вернулся, но спустя восемь месяцев покинул клуб из-за конфликта с Заремой Салиховой.

Дмитрий Попов (слева) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После ухода Попова должность спортивного директора была вакантной, но, по сути, её закрывали два агента – Тимур Гурцкая и Марко Трабукки. Они отвечали за трансферы команды в период работы Карреры. И представляли самого тренера в переговорах с клубом. Однако после ухода Массимо завершились и их полномочия. А управление трансферами перешло к Цорну.

Марко Трабукки, Дженнаро Гаттузо и Тимур Гурцкая Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После второго ухода Попова «Спартак» полгода искал спортивного директора (некоторое время эту роль, вероятно, исполняла Зарема Салихова) и в итоге остановился на Луке Каттани. Он привёл в клуб сначала Паоло Ваноли, а потом и Гильермо Абаскаля. При нём «Спартак» выиграл Кубок России, но летом менеджер вернулся во Францию. И получил работу в структуре «ПСЖ».

После уже новое руководство «Спартака» назначило Пола Эшуорта. Однако пока ничем особенным англичанин не запомнился.