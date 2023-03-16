Лодыгин — о своей карьере: я стал лучше. Было тяжело, но я бы ничего не стал менять

Вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин заявил, что стал сильнее, чем во времена выступления за «Зенит», а также рассказал о неудачном периоде карьеры в турецком «Газиантепе».

«Конечно, я стал лучше. Но по-другому и быть не могло. Если ты меня спросишь, поменял бы я что-то, если бы вернул время назад, я тебе отвечу — нет. Знаю, что допускал ошибки — и я сейчас не про футбольное поле. Там ошибки всегда будут. Я про моменты, когда загонялся в психологическом плане. Было тяжело. Но я бы ничего не стал менять — должен был через это пройти. Должен был сделать неправильный выбор и поехать в Турцию.

Там я многое узнал. Как там устроен футбол, как работают агенты. Перед подписанием контракта с «Газиантепом» я прямо чувствовал, что не хочу туда переходить. У меня внутри было давление. Но мне сказали, что я там буду играть — против «Фенербахче», «Галатасарая». Хороший чемпионат, нормальная практика. Но мне прям не хотелось. Думал: «Куда я иду? Зачем?» Но это ведь тоже опыт. Впредь, если у меня подобные эмоции возникали, я уже не переходил. Весь опыт оказался полезен. И Тула, и «ПАС Янина», — приводит слова Лодыгина Sport24.

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 год, выиграв вместе с командой два чемпионских титула, два Суперкубка и один Кубок России. В 2019 году российский вратарь в статусе свободного агента присоединился к «Газиантепу», но провёл за турецкий клуб лишь пять матчей во всех турнирах и вернулся в Россию, став игроком тульского «Арсенала».