Шалимов объяснил, почему «Ахмат» не смог вырвать очки у «Локомотива», играя в большинстве

Российский специалист Игорь Шалимов прокомментировал поражение «Ахмата» в матче с «Локомотивом» (0:1) в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги, а также объяснил, почему грозненцы не смогли воспользоваться численным преимуществом.

«Зарубились в прессе Бериша и Магкеев — у «Локо» были удалены два игрока, и понять разочарование игроков можно. Но Бериша из числа хитрых форвардов, которые умеют ловить момент нарушения — как Соболев, Комличенко. Мастерство таких форвардов заключается ещё и в том, что они не «рисуют» момент, а падают в момент нарушения.

По единоборствам Ненахова и Бериши — я работал в «Ахмате», когда Ненахов только пришёл. Макс быстрый парень, он не уступал в единоборствах, Беришу это злило. Сейчас единоборства продолжились, Бериша оказался хитрее — Максу надо быть аккуратнее.

«Ахмат» полчаса играл против девятерых, и в связи с этим у болельщиков есть разочарование, что не добились положительного результата. Но это не такая простая история — у команды нет навыка игры в таких условиях, а соперник, напротив, выбирает единственный вариант и отбивается», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».