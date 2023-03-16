Шалимов объяснил, почему «Ахмат» не смог вырвать очки у «Локомотива», играя в большинстве

Российский специалист Игорь Шалимов прокомментировал поражение «Ахмата» в матче с «Локомотивом» (0:1) в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги, а также объяснил, почему грозненцы не смогли воспользоваться численным преимуществом.
«Зарубились в прессе Бериша и Магкеев — у «Локо» были удалены два игрока, и понять разочарование игроков можно. Но Бериша из числа хитрых форвардов, которые умеют ловить момент нарушения — как Соболев, Комличенко. Мастерство таких форвардов заключается ещё и в том, что они не «рисуют» момент, а падают в момент нарушения.
По единоборствам Ненахова и Бериши — я работал в «Ахмате», когда Ненахов только пришёл. Макс быстрый парень, он не уступал в единоборствах, Беришу это злило. Сейчас единоборства продолжились, Бериша оказался хитрее — Максу надо быть аккуратнее.
«Ахмат» полчаса играл против девятерых, и в связи с этим у болельщиков есть разочарование, что не добились положительного результата. Но это не такая простая история — у команды нет навыка игры в таких условиях, а соперник, напротив, выбирает единственный вариант и отбивается», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
- 16 марта 2023
-
19:50
-
19:45
-
19:44
-
19:44
-
19:25
-
19:20
-
19:12
-
19:11
-
19:06
-
19:00
-
18:59
-
18:53
-
18:51
-
18:48
-
18:35
-
18:26
-
18:20
-
18:15
-
18:12
-
18:10
-
18:04
-
18:00
-
17:54
-
17:50
-
17:46
-
17:45
-
17:26
-
17:04
-
17:04
-
17:00
-
16:56
-
16:49
-
16:45
-
16:30
-
16:27