Стерлинг и Александер-Арнольд не вошли в состав сборной Англии на матчи отбора ЧЕ-2024

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт назвал состав на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года с командами Италии и Украины.

Вратари: Джордан Пикфорд, Ник Поуп, Аарон Рамсдейл.

Защитники: Бенджамин Чилуэлл, Эрик Дайер, Марк Гехи, Рис Джеймс, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Кайл Уолкер.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Конор Галлахер, Джордан Хендерсон, Джеймс Мэддисон, Мэйсон Маунт, Калвин Филлипс, Деклан Райс.

Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш, Гарри Кейн, Маркус Рашфорд, Букайо Сака, Айван Тони.

Сборная Англии в марте проведёт два матча в рамках отборочного турнира Евро-2024. 23 марта англичане сыграют с командой Италии в Неаполе, а 26 марта подопечные Саутгейта примут в Лондоне сборную Украины.