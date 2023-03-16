Стерлинг и Александер-Арнольд не вошли в состав сборной Англии на матчи отбора ЧЕ-2024

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт назвал состав на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года с командами Италии и Украины.
Вратари: Джордан Пикфорд, Ник Поуп, Аарон Рамсдейл.
Защитники: Бенджамин Чилуэлл, Эрик Дайер, Марк Гехи, Рис Джеймс, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Кайл Уолкер.
Полузащитники: Джуд Беллингем, Конор Галлахер, Джордан Хендерсон, Джеймс Мэддисон, Мэйсон Маунт, Калвин Филлипс, Деклан Райс.
Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш, Гарри Кейн, Маркус Рашфорд, Букайо Сака, Айван Тони.
Сборная Англии в марте проведёт два матча в рамках отборочного турнира Евро-2024. 23 марта англичане сыграют с командой Италии в Неаполе, а 26 марта подопечные Саутгейта примут в Лондоне сборную Украины.
- 16 марта 2023
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