Директор «Ювентуса»: мы верим в Погба и ждём его на поле

Финансовый директор туринского «Ювентуса» Франческо Кальво опроверг слухи о том, что клуб хочет расстаться с полузащитником Полем Погба.
«Мы не бросаем его. Он знает, как сильно мы о нём заботимся и чего ожидаем от него. Он больше всех разочарован этим сезоном и последней травмой. Когда речь идёт о великих игроках, люди часто обращают внимание на негатив. Я читал, что мы якобы хотим избавиться от него, но мы не собираемся делать этого.
Поль пришёл к нам мальчиком, и для него «Ювентус» — это семья. Мы видим, как он делает всё возможное, и ждём его на поле. Мы действительно верим в него, иначе не дали бы ему четырёхлетний контракт. Нам всем жаль, что такое происходит, но мы поддерживаем его», — приводит слова Кальво La Gazzetta dello Sport.
Погба присоединился к «Ювентусу» летом после окончания контракта с «Манчестер Юнайтед», но из-за проблем со здоровьем провёл первый матч после перехода лишь 28 февраля. Сейчас он снова не может играть из-за травмы.
- 16 марта 2023
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