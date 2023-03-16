Гладилин: у нас первыми лицами становятся арбитры. Так не должно быть
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин раскритиковал судейский корпус в России. Поводом для дискуссии стали спорные решения арбитров в противостояниях Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.
«Арбитры 100 раз просматривают каждый момент, у каждого есть своё мнение. Есть видеопросмотры, VAR, исполкомы различные. Мы много заостряем внимание на судейских вопросах, а на качестве игры и исполнительском мастерстве не заостряем. Страдает футбол!
Мы уводим наш футбол в другую сторону. Первыми лицами становятся судьи, операторы и все, кто имеет отношение к судейству. Так не должно быть! Они должны помогать, не мешать футболу, а у нас всё наоборот», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».
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