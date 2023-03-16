Петрушин: теперь «Динамо» — главный фаворит Кубка, других претендентов нет

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин поделился эмоциями от победы бело-голубых над санкт-петербургским «Зенитом» (1:1 в основное время, 5:4 в серии пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов.
«Ребята всё-таки выстояли, особенно в первом тайме. У «Зенита» было территориальное преимущество, хотя нельзя сказал, что питерцы много создали. В этом плане в обороне москвичи сыграли очень прилично. Во втором тайме гости оказались готовы лучше, чем «Зенит», и в последние 15-20 минут у «Динамо» уже было достаточно серьёзное преимущество, могло забить.
«Динамо» всегда считается фаворитом. Тем более других вариантов я не вижу. Надо ещё смотреть, кто сейчас пробьётся дальше по сетке.
Есть голкиперы, которые ведут картотеку, кто куда бьёт. Но дело в том, что многие футболисты не бьют пенальти в игре. Пенальтистов в команде максимум три, а в серии бьют пять человек. Поэтому я не верю, что это может помочь вратарю», — цитирует Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
- 16 марта 2023
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