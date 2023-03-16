Скоулз: Лаутаро Мартинес подошёл бы стилю игры тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выразил мнение, что аргентинский форвард «Интера» Лаутаро Мартинес лучше всего подойдёт для системы главного тренера Эрика тен Хага.

«Я не думаю, что Кейн покинет «Тоттенхэм». Думаю, с Леви (руководитель «Тоттенхэма» — Прим. ред.) сложно иметь дело.

Осимхен? Считаю, что он отличный игрок, но думаю, что он больше подходит для игры «Челси». Думаю, стилю игры тен Хага подошёл бы Лаутаро Мартинес из миланского «Интера», — приводит слова Скоулза BT Sport.

Усиление позиции центрального нападающего входит в список приоритетных целей «Манчестер Юнайтед» на ближайшее трансферное окно.

Лаутаро Мартинес в текущем сезоне итальянской Серии А провёл 26 матчей в составе «Интера», забил в них 14 мячей и отдал три голевые передачи.