«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Бетис» благодаря голу Рашфорда и вышел в 1/4 ЛЕ

Сегодня, 16 марта, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Бетис» принимал «Манчестер Юнайтед». Команды встретились на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток главного арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 20:45 мск. Встреча завершилась победой «красных дьяволов» со счётом 1:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
Команды долгое время не могли открыть счёт в этой встрече. Случилось это только на 56-й минуте, когда нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд решился на дальний удар низом. Гол англичанина остался единственным в этом матче.
Благодаря разгромной победе в первой встрече (4:1) «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Бетис» по сумме двух матчей (5:1) и вышел в четвертьфинал турнира.
- 16 марта 2023
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