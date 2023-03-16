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«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Бетис» благодаря голу Рашфорда и вышел в 1/4 ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Бетис» благодаря голу Рашфорда и вышел в 1/4 ЛЕ
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Сегодня, 16 марта, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Бетис» принимал «Манчестер Юнайтед». Команды встретились на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток главного арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 20:45 мск. Встреча завершилась победой «красных дьяволов» со счётом 1:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Команды долгое время не могли открыть счёт в этой встрече. Случилось это только на 56-й минуте, когда нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд решился на дальний удар низом. Гол англичанина остался единственным в этом матче.

Благодаря разгромной победе в первой встрече (4:1) «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Бетис» по сумме двух матчей (5:1) и вышел в четвертьфинал турнира.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
16 марта 2023, четверг. 20:45 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Рашфорд – 56'
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