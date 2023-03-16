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«Ювентус» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, уверенно обыграв «Фрайбург» в гостях

«Ювентус» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, уверенно обыграв «Фрайбург» в гостях
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Сегодня, 16 марта, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором немецкий «Фрайбург» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Европа-парк-Штадион». Стартовый свисток главного арбитра Сердара Гёзюбююка прозвучал в 20:45 мск. Встреча завершилась победой гостей — 2:0.

Единственный мяч в этой встрече забил нападающий туринцев Душан Влахович, на 45-й минуте реализовавший 11-метровый удар. Минутой ранее «Фрайбург» остался в меньшинстве из-за удаления защитника Мануэля Гульде, получившего вторую жёлтую карточку. На 95-й минуте вингер Федерико Кьеза установил итоговый счёт — 2:0.

По сумме двух матчей «Ювентус» одержал победу с общим счётом 3:0 и вышел в следующий раунд Лиги Европы. Своего противника итальянский клуб узнает завтра, 17 марта, когда будет проведена жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала турнира.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
16 марта 2023, четверг. 20:45 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 2
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Влахович – 45'   0:2 Кьеза – 90+5'
Удаления: Гульде – 44' / нет
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