Конте: в «Тоттенхэме» хотят, чтобы Кейн завершил карьеру здесь

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что в клубе хотят, чтобы нападающий Гарри Кейн завершил карьеру именно в лондонской команде.

«Будущее Гарри? Я думаю, что это вопрос к клубу. Я уверен, что рукодство хочет сохранить Гарри Кейна до конца его карьеры.

Потому что, когда у вас есть игрок такого типа, нападающий мирового класса, как он, вы хотите, чтобы он остался здесь до конца своей карьеры. Но с другой стороны, вы знаете футбол. Иногда он бывает непредсказуем, но я не тот, кто должен решать этот вопрос. Это решение останется за клубом и самим Гарри», — приводит слова Конте Sky Sports.

Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Английской Премьер-лиги 29-летний форвард провёл 27 матчей, забил 20 голов и отдал две результативных передачи.