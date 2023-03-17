«Сейчас мы должны начать всё сначала». Саутгейт — о квалификации Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о старте квалификации к чемпионату Европы — 2024.

«У меня был контракт до Евро, я всегда хотел его выполнить, таково было моё намерение, но я думаю, что было правильно потратить некоторое время на обдумывание.

Сейчас мы должны начать всё сначала, за последние несколько лет у нас был отличный опыт. Мы думаем, что у нас достаточно опыта, чтобы быть претендентами на победу на чемпионате Европы, но мы должны снова начать с квалификации и пройти её. Есть всё, чтобы быть готовыми к этому испытанию.

Думаю, что у меня была перезагрузка перед чемпионатом мира, и я был в хорошем настроении, наслаждался турниром. Конечно, неприятно проигрывать в четвертьфинале, на последних двух турнирах мы были там практически до последнего дня, поэтому было досадно возвращаться домой и смотреть решающие матчи, такого опыта у меня ещё не было. Я готов к новому испытанию, с нетерпением жду его», — приводит слова Саутгейта talkSPORT.

Сборная Англии проведёт отборочные матчи Евро-2024 с командами Италии и Украины 23 и 26 марта.

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