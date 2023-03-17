Источник: тренерский штаб «Спартака» провёл встречу с руководством судейского корпуса

В Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством российского судейского корпуса. Встреча прошла по инициативе руководства красно-белых, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Согласно сведениям источника, встреча состоялась на стадионе в Тушине. Со стороны «Спартака» в ней принимали участие главный тренер Гильермо Абаскаль и его помощники, а со стороны судейского корпуса — руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев и арбитр Виталий Мешков.

На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком». При этом временами разговор имел достаточно жёсткий характер.

Ранее супруга экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова призвала бунтовать против «судейского произвола» в России.