Источник: тренерский штаб «Спартака» провёл встречу с руководством судейского корпуса

В Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством российского судейского корпуса. Встреча прошла по инициативе руководства красно-белых, информирует телеграм-канал «Мутко против».
Согласно сведениям источника, встреча состоялась на стадионе в Тушине. Со стороны «Спартака» в ней принимали участие главный тренер Гильермо Абаскаль и его помощники, а со стороны судейского корпуса — руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев и арбитр Виталий Мешков.
На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком». При этом временами разговор имел достаточно жёсткий характер.
Ранее супруга экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова призвала бунтовать против «судейского произвола» в России.
- 17 марта 2023
-
12:29
-
12:20
-
12:19
-
12:08
-
12:02
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:41
-
11:41
-
11:39
-
11:32
-
11:27
-
11:26
-
11:19
-
11:12
-
10:49
-
10:46
-
10:30
-
10:19
-
10:11
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:40
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:08
-
09:00
-
08:47
-
08:42
-
08:30