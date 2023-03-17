«Мы все разочарованы». Артета — о вылете «Арсенала» из Лиги Европы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал вылет «пушкарей» из розыгрыша Лиги Европы в текущем сезоне после поражения от лиссабонского «Спортинга» в двухматчевом противостоянии.

«Нужно ли нам забыть о прошедшем матче? Нет, потому что мы отдали всё, что могли. Это был не наш день, мы были не в лучшей форме, но мы приложили все усилия. Этого оказалось недостаточно, но если мы сыграем лучше в ближайшем матче, то у нас будет большой шанс победить.

О чём мы говорили в раздевалке? Просто мы все разочарованы, и мы должны сами найти причины поражения. Есть вещи, которые мы должны были сделать лучше, чтобы иметь большее преимущество по забитым мячам и не полагаться на последние 20 минут, дополнительное время или серию пенальти. Сейчас у нас 11 игр впереди, и это единственное, что у нас есть, все думают лишь об этом», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

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