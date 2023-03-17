Салихова: полиграф даёт понять, правда ли судья низкого уровня, либо «столик забронирован»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз высказалась о судействе на фоне новости о закрытой встрече тренерского штаба красно-белых с представителями судейского департамента РФС. Также Салихова объяснила, зачем в российском судействе была введена практика проверок на полиграфе.
«Диалог важен в любом случае. Но судьи уже встречались с представителями всех клубов и игроками перед началом сезона. По итогу выдали самый жуткий по судейству сезон.
Еще раньше Газизов объяснял, как устроена работа с судьями, у них специальная конспирологическая терминология на все расклады есть на случай прослушки разговоров, мессенджеров. И о прочих негласных правилах, которых должны придерживаться судья. Противно это всё. Думаю, что Ашот Хачатурянц и ввёл полиграф, чтобы понимать, правда ли судья просто низкоквалифицированный, либо «столик был забронирован».
Этот сезон доказал, что без Хачатурянца нет страха трактовать по-разному идентичные ситуации. Самое смешное, как каждому эпизоду подбирают разумное, как им кажется, объяснение», — приводит слова Салиховой Metaratings.
- 17 марта 2023
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