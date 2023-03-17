Президент ФИФА высказался об обвинении в адрес «Барселоны» из-за возможного подкупа судей

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о ситуации с «Барселоной», которую обвиняют в передаче денег бывшему вице-президенту судейского комитета Испании с целью влияния на арбитров.

«ФИФА наблюдает за всем, что происходит в футболе, и, когда возникают негативные ситуации, мы обеспокоены, потому что клубы, особенно большие, делают очень много для нашего вида спорта в мире. Историю из Испании нужно проанализировать. В Италии также были моменты, которые вредят футболу. Мы все должны действовать, искать решения», — приводит слова Инфантино El Pais.

Ранее прокуратура Испании доказала, что «Барселона» перевела Энрикесу Негрейре, занимавшему пост вице-президента судейского комитета, свыше € 7,3 млн. Следствие считает, что клуб таким образом добивался влияния на арбитров, однако в «Барселоне» уверяют, что лишь оплачивали отчёты.

Видеообзор. «Атлетик» Б — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 25-й тур:

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