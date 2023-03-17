Педри из-за травмы не сыграет с «Реалом» и не поедет в сборную Испании — AS

Полузащитник «Барселоны» Педри почувствовал недомогание на тренировке, которая прошла сегодня, 17 марта. Об этом сообщает AS. По сведениям источника, 20-летний испанец, пропустивший месяц из-за травмы, не сможет сыграть с мадридским «Реалом» 19 марта, а также пропустит матчи квалификационного раунда к чемпионату Европы в составе сборной Испании.

Педри получил повреждение по ходу первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Из-за него он пропустил ответную встречу с английской команды, по итогам которой «Барселона» вылетела из турнира. Для самого испанца это первое повреждение с апреля 2022 года, когда он был вынужден пропустить девять матчей. Сейчас Педри не сыграл уже в шести встречах.

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