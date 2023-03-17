Кечинов: «Спартаку» предстоит провести тяжёлый матч. «Оренбург» в хорошем состоянии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и красно-белыми. Встреча состоится завтра, 18 марта. Начало игры — в 12:00 мск.

«Оренбург» сейчас в очень хорошем состоянии. Они обыграли на выезде крепкий «Сочи» со счётом 4:0 – это о многом говорит. «Спартаку» предстоит провести тяжёлый матч. Но всё-таки он сильнее соперника и по составу, и по игре. Мой прогноз: победа москвичей в один мяч», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

«Спартак» располагается на втором месте в РПЛ (40 очков), «Оренбург» в последней игре разгромил «Сочи» и находится на восьмом месте (28 очков).