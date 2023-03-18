Левандовски: «Барселона» не может бороться за три трофея в сезоне, у нас много проблем

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признался, что сейчас его команда не способна бороться за три трофея в сезоне и испытывает множество проблем.
«У нас хорошая команда, возможно, с одним-двумя новичками мы станем сильнее. Не идеальной командой, но более конкурентоспособной. В этом сезоне у нас возникли проблемы в Лиге чемпионов, и мы должны это исправить. Стоит признаться, что «Барселона» сейчас не готова бороться за три трофея в сезоне. Невозможно что-то изменить за неделю или месяц, возвращение к былой славе займёт время. Я всегда хотел играть в чемпионате Испании. Знаю, что у клуба много проблем, но, когда я увидел стратегию развития команды, понял, что хочу быть её частью», — приводит слова Левандовского ESPN.
Видеообзор. «Атлетик» Б — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 25-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 18 марта 2023
-
00:47
-
00:23
-
00:08
-
00:02
- 17 марта 2023
-
23:58
-
23:48
-
23:39
-
23:22
-
23:16
-
23:07
-
22:58
-
22:55
-
22:48
-
22:41
-
22:30
-
22:20
-
22:15
-
22:05
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:30
-
21:30
-
21:23
-
21:15
-
20:50
-
20:34
-
20:32
-
20:29
-
20:21
-
20:17
-
20:14
-
20:10
-
20:02
-
19:48