Левандовски: «Барселона» не может бороться за три трофея в сезоне, у нас много проблем

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признался, что сейчас его команда не способна бороться за три трофея в сезоне и испытывает множество проблем.

«У нас хорошая команда, возможно, с одним-двумя новичками мы станем сильнее. Не идеальной командой, но более конкурентоспособной. В этом сезоне у нас возникли проблемы в Лиге чемпионов, и мы должны это исправить. Стоит признаться, что «Барселона» сейчас не готова бороться за три трофея в сезоне. Невозможно что-то изменить за неделю или месяц, возвращение к былой славе займёт время. Я всегда хотел играть в чемпионате Испании. Знаю, что у клуба много проблем, но, когда я увидел стратегию развития команды, понял, что хочу быть её частью», — приводит слова Левандовского ESPN.

Видеообзор. «Атлетик» Б — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 25-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.