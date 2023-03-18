Левандовски назвал футболиста, удивившего его сильнее всех в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски назвал вингера команды Усмана Дембеле футболистом, который удивил его в команде больше всего.

«Усман Дембеле — игрок, который сильнее всех удивил меня с первой тренировки в «Барселоне». Это талантливый футболист с индивидуальным набором качеств, а ещё с прекрасной скоростью. Усман может войти в число лучших на своей позиции, если уже не входит в это число. Порой Дембеле получает травмы, но если он на поле, то может делать с мячом всё что угодно. Это талант», — приводит слова Левандовского ESPN.

25-летний Дембеле восстанавливается после травмы. В нынешнем сезоне в 28 матчах на его счету восемь голов и семь результативных передач.

Видеообзор. «Атлетик» Б — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 25-й тур:

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