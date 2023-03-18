Игорь Шалимов: есть определенное перенасыщение от Кубка России

Бывший главный тренер множества российских клубов Игорь Шалимов рассказал своё мнение насчёт плотности графика с учётом обновлённого формата Кубка России. Российский специалист считает, что футболисты тяжело справляются с нагрузкой.
«Есть определенное пресыщение не столько от футбола, сколько от Кубка — потому что так сложился жребий и календарь РПЛ, что играют одни и те же команды. Это похоже на мини-футбол. Есть ощущение, что это тяжеловато и футболистам.
Потому что раньше в еврокубках играли 5-6 команд, а до весны иногда доходили 1-2, а сейчас команды РПЛ, которые никогда в жизни не играли столько матчей, проводят 2 встречи в неделю — и футболисты просто не выдерживают. Плюс тяжёлые поля», — приводит слова Шалимова РБ Спорт.
Напомним, сезон 2022/2023 стал первым годом для нового формата Кубка России. РФС утвердил регламент летом 2022 года.
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