Игорь Шалимов: есть определенное перенасыщение от Кубка России

Бывший главный тренер множества российских клубов Игорь Шалимов рассказал своё мнение насчёт плотности графика с учётом обновлённого формата Кубка России. Российский специалист считает, что футболисты тяжело справляются с нагрузкой.

«Есть определенное пресыщение не столько от футбола, сколько от Кубка — потому что так сложился жребий и календарь РПЛ, что играют одни и те же команды. Это похоже на мини-футбол. Есть ощущение, что это тяжеловато и футболистам.

Потому что раньше в еврокубках играли 5-6 команд, а до весны иногда доходили 1-2, а сейчас команды РПЛ, которые никогда в жизни не играли столько матчей, проводят 2 встречи в неделю — и футболисты просто не выдерживают. Плюс тяжёлые поля», — приводит слова Шалимова РБ Спорт.

Напомним, сезон 2022/2023 стал первым годом для нового формата Кубка России. РФС утвердил регламент летом 2022 года.