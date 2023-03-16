У «Зенита» только один Кубок России при Семаке. Им вообще нужен этот трофей?

У кого-то возникало ощущение, что «Зенит» забил на Кубок? Не то чтобы совсем. Но частично. Показывал, что это цель номер два. Или даже три – после чемпионства и сохранения состава. Вспомните осень и групповой этап: 0-3 от «Спартака» или 0:2 от «Крыльев». Итог – третье место в группе. Проход в Путь регионов, где совсем нельзя проигрывать. Ведь займи команда второе место (для этого нужно было не влететь «Крыльям»), и всё было бы куда проще. Двойные матчи с правом на ошибку. Но нет. В четырёх с половиной играх из шести у «Зенита» выходил второй состав. Победить «Факел» им можно, а претендовать на что-то больше уже сложнее.

Но даже с третьим местом расклад вырисовывался сказочный. «Спартак» идёт к Суперфиналу через Путь РПЛ. «Зенит» – через Путь регионов. Дальше финал мечты, на который пришли бы и с Fan ID. Крупнейшее противостояние в «Лужниках». Но такой шанс мы потеряли слишком рано. «Зенит» влетел уже во втором раунде. Победил при минусовой температуре Ульяновск, но проиграл «Динамо». Причём не случайно, даже по делу. Судейский идиотизм, дисквалификации лидеров и промах Кузяева вскоре забудут. Останется факт: «Зенит» в третий раз подряд не может дойти до финала Кубка России. И вот это очень грустная для Питера тенденция.

Ок. Раньше такое логично списывали на загруженность. Пятая звезда, достойные поражения в Лиге чемпионов. Какой тут Кубок? С одним странным матчем и непонятными выездами. Вообще, у «Зенита» только один такой трофей при Семаке. Звучит непривычно. То есть команда выиграла четыре Суперкубка, столько же чемпионатов. И всего один Кубок. Словно проклятие.

Сергей Семак Фото: fc-zenit.ru

Хотя всё легко объясняется. Два года назад – безвольное поражение «Арсеналу» дома. Причём даже не вторым составом. Просто 20 февраля было ещё не до футбола. Год назад – вылет от «Алании» в серии пенальти. В момент, когда еврокубков уже не было. Можно искать кучу глобальных причин. Но объективно она одна – Кубок Питеру всё это время был не так важен, как чемпионат. Плюс если на дистанции «Зенит» обыграть почти невозможно, то в конкретных матчах очень даже реально. И это показывали совсем не топ-соперники.

При этом сейчас-то совсем другая история. Еврокубков нет. Полная концентрация на двух трофеях. И если бы «Зенит» не попал в путь с матчами на вылет, всё точно было бы проще. Скорее всего, команда не закончила бы выступление так рано. И очень близко подобралась бы к финалу. Потому что, возвращаясь к изначальному тезису, на дистанции с Питером почти невозможно соперничать.

Но это всё предположение. «Зенит» вылетел. Это не провал, но очень неприятный момент. Теперь главное для Питера, чтобы это не отразилось на настроении в чемпионате. Хотя там есть Малком, Барриос (пусть и не в матче с ЦСКА) и нападающий, который умеет забивать. Не Матео Кассьерра. При таком раскладе завоевать пятый трофей куда проще, чем второй Кубок.