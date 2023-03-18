Иванов: Помазун сейчас — один из лучших вратарей РПЛ, он заслужил вызов в сборную России

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о вызове в сборную России основного вратаря команды Ильи Помазуна, заявив, что страж ворот уральцев является одним из лучших голкиперов Российской Премьер-Лиги.

«Помазун сейчас — один из лучших вратарей Лиги, он заслужил вызов в сборную. Илья очень много работал, чтобы выйти на этот уровень. Конечно, будем ждать дебюта за национальную команду, но уже хорошо, что он съездит туда, почувствует атмосферу. Даже если не сыграет — ничего страшного. Эта поездка укрепит его уверенность в своих силах», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Помазун сыграл 25 матчей за «Урал» в текущем сезоне, в которых пропустил 36 мячей и пять раз сыграл на ноль.