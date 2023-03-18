«Всё сложно, как и со всем в России». Сорокин — о происходящем в российском футболе
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Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин высказался о происходящем в российском футболе и о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), отметив, что сложившаяся ситуация является сложной.
«Что происходит с российским футболом? Всё сложно, как и со всем сейчас, что связано с Россией. Нужно ли разрешить ситуацию в ближайшее время, учитывая стартующий в марте в Европе отбор на чемпионат мира 2026 года? В Азии отбор начинается в ноябре», — приводит слова Сорокина The Athletic.
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в официальных международных матчах в феврале 2022 года. Российская национальная команда пропускает матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии.
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