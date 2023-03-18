Умерла ли чемпионская интрига в РПЛ?
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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Спартак». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «Оренбург» одержал уверенную победу со счётом 2:0.
Таким образом, «Спартак» не смог приблизиться к лидирующему санкт-петербургскому «Зениту». У команды Сергея Семака есть одна игра в запасе, а отрыв от «Спартака» при этом составляет восемь очков.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 48 очков после 19 матчей. «Спартак» располагается на второй строчке — 40 очков после 20 матчей.
Завтра, 19 марта, «Зенит» встретится с ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.
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