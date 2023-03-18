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Павел Погребняк: «Зенит» сейчас наголову сильнее «Спартака». Москвичи барахлят в РПЛ

Павел Погребняк: «Зенит» сейчас наголову сильнее «Спартака». Москвичи барахлят в РПЛ
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк заявил, что сейчас сине-бело-голубые наголову сильнее московского «Спартака», которые испытывает проблемы в Российской Премьер-Лиги.

«Одиннадцать очков от «Зенита» — неотыгрываемое преимущество для «Спартака». Если после зимы ещё были какие-то надежды на интригу, то сейчас их уже совсем нет. Москвичи здорово выступают в Кубке России, а в чемпионате барахлят. Честно, не могу сказать, что не хватает красно-белым для борьбы за первое место. Но «Зенит» сейчас наголову сильнее «Спартака», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 45 набранными очками после 19 сыгранных матчей, опережая идущий вторым «Спартак» на восемь очков и имея одну игру в запасе.

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