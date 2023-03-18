Павел Погребняк: «Зенит» сейчас наголову сильнее «Спартака». Москвичи барахлят в РПЛ

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк заявил, что сейчас сине-бело-голубые наголову сильнее московского «Спартака», которые испытывает проблемы в Российской Премьер-Лиги.
«Одиннадцать очков от «Зенита» — неотыгрываемое преимущество для «Спартака». Если после зимы ещё были какие-то надежды на интригу, то сейчас их уже совсем нет. Москвичи здорово выступают в Кубке России, а в чемпионате барахлят. Честно, не могу сказать, что не хватает красно-белым для борьбы за первое место. Но «Зенит» сейчас наголову сильнее «Спартака», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
«Зенит» лидирует в РПЛ с 45 набранными очками после 19 сыгранных матчей, опережая идущий вторым «Спартак» на восемь очков и имея одну игру в запасе.
- 18 марта 2023
-
15:55
-
15:37
-
15:36
-
15:32
-
15:31
-
15:29
-
15:27
-
15:22
-
15:22
-
15:17
-
15:12
-
15:11
-
15:06
-
15:05
-
15:04
-
15:02
-
14:59
-
14:54
-
14:53
-
14:51
-
14:45
-
14:41
-
14:35
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:22
-
14:20
-
14:19
-
14:10
-
14:09
-
14:02
-
13:55
-
13:52
-
13:45