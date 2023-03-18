Гол на 90+5-й минуте помог «Родине» обыграть «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

Сегодня, 18 марта, на стадионе академии «Спартака» в Москве состоялся матч 23-го тура Мелбет Первой лиги. Играли местная «Родина» и «СКА-Хабаровск». Финальный свисток Юнуса Кошко зафиксировал победу домашней команды с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче на счету Даниила Мартового, отличившегося на 90+5-й минуте. Отметим, что «Родина» могла выходить вперёд и раньше, но на 82-й минуте Иван Тимошенко не реализовал пенальти.

«Родина» набрала 31 очко и занимает в турнирной таблице девятое место. В следующем туре команда встретится с «Краснодаром-2» на выезде. «СКА-Хабаровск» (33) — шестой. Хабаровчан ждёт домашний матч с «Енисеем» в 24-м туре Мелбет Первой лиги. Лидером соревнований является «Балтика» (47 очков в 22 матчах).