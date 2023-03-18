ЦСКА забил шесть «Крыльям Советов», «Ростов» обыграл «Рубин» в матчах женской Суперлиги

Сегодня, 18 марта, в женской Суперлиге прошли три встречи второго тура.

В первом матче, прошедшем на «Арене Чертаново», встречались «Чертаново» и «Звезда-2005». Соперники не сумели отличиться.

В матче, проходившем на стадионе «Новые Химки», играли ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Финальный свисток Кристины Саакян зафиксировал разгромную победу московской команды со счётом 6:0.

У ЦСКА голами в этой встрече отметились Надежда Смирнова, Габриэль Абуди Онгене, Маргарита Черномырдина, а также Невена Дамьянович, оформившая дубль. Также один мяч в свои ворота отправила Юлия Анисимова.

В последнем матче игрового дня «Ростов» на стадионе «Олимп им. В. Понедельника» встречался с казанским «Рубином». Финальный свисток Карины Афанасьевой зафиксировал победу домашней команды с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на счету Надежды Колтаковой.

По итогам двух туров ЦСКА занимает первое место с шестью очками. Столько же очков у «Ростова» и ещё у двух команд. «Звезда-2005» с четырьмя очками занимает в турнирной таблице пятое место, «Чертаново» набрало одно очко в одной встрече. У «Рубина» и «Крыльев Советов» в двух матчах нет набранных очков.