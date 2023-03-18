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ЦСКА забил шесть «Крыльям Советов», «Ростов» обыграл «Рубин» в матчах женской Суперлиги

ЦСКА забил шесть «Крыльям Советов», «Ростов» обыграл «Рубин» в матчах женской Суперлиги
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Сегодня, 18 марта, в женской Суперлиге прошли три встречи второго тура.

В первом матче, прошедшем на «Арене Чертаново», встречались «Чертаново» и «Звезда-2005». Соперники не сумели отличиться.

Россия - Суперлига (ж). 2-й тур
18 марта 2023, суббота. 13:00 МСК
Чертаново (ж)
Москва
Окончен
0 : 0
Звезда-2005 (ж)
Пермь

В матче, проходившем на стадионе «Новые Химки», играли ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Финальный свисток Кристины Саакян зафиксировал разгромную победу московской команды со счётом 6:0.

У ЦСКА голами в этой встрече отметились Надежда Смирнова, Габриэль Абуди Онгене, Маргарита Черномырдина, а также Невена Дамьянович, оформившая дубль. Также один мяч в свои ворота отправила Юлия Анисимова.

Россия - Суперлига (ж). 2-й тур
18 марта 2023, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
6 : 0
Крылья Советов (ж)
Самара
1:0 Анисимова – 6'   2:0 Смирнова – 36'   3:0 Дамьянович – 39'   4:0 Онгене – 45'   5:0 Черномырдина – 50'   6:0 Дамьянович – 65'

В последнем матче игрового дня «Ростов» на стадионе «Олимп им. В. Понедельника» встречался с казанским «Рубином». Финальный свисток Карины Афанасьевой зафиксировал победу домашней команды с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на счету Надежды Колтаковой.

Россия - Суперлига (ж). 2-й тур
18 марта 2023, суббота. 16:00 МСК
Ростов (ж)
Ростов-на-Дону
Нет данных
Рубин (ж)
Казань

По итогам двух туров ЦСКА занимает первое место с шестью очками. Столько же очков у «Ростова» и ещё у двух команд. «Звезда-2005» с четырьмя очками занимает в турнирной таблице пятое место, «Чертаново» набрало одно очко в одной встрече. У «Рубина» и «Крыльев Советов» в двух матчах нет набранных очков.

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