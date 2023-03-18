Масалитин: ЦСКА может обыграть «Зенит» за счёт мотивации. «Динамо» показало — играть можно

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Обе команды находятся в одинаковых условиях — они потратили много сил в кубковых матчах. У «Зенита» более сбалансированный состав, особенно выделяется средняя линия. Но есть и слабые места, например, оборона.

У ЦСКА прежние проблемы, но они могут выиграть за счёт мотивации и самоотдачи. «Динамо» показало, что с этим «Зенитом» можно играть. Особенно без Барриоса в центре поля. Но будет Малком — это большой плюс для питерцев. Сейчас он лидер команды.

У хозяев не будет шансов, если они будут бояться «Зенит». Как в первом тайме матча первого круга, когда они не могли выйти со своей половины поля. Если буду навязывать свою игру, то всё будет в порядке. Но, к сожалению, в последнее время ЦСКА играет хорошо только в одном из двух таймов», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.