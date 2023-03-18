Масалитин: ЦСКА может обыграть «Зенит» за счёт мотивации. «Динамо» показало — играть можно

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Обе команды находятся в одинаковых условиях — они потратили много сил в кубковых матчах. У «Зенита» более сбалансированный состав, особенно выделяется средняя линия. Но есть и слабые места, например, оборона.
У ЦСКА прежние проблемы, но они могут выиграть за счёт мотивации и самоотдачи. «Динамо» показало, что с этим «Зенитом» можно играть. Особенно без Барриоса в центре поля. Но будет Малком — это большой плюс для питерцев. Сейчас он лидер команды.
У хозяев не будет шансов, если они будут бояться «Зенит». Как в первом тайме матча первого круга, когда они не могли выйти со своей половины поля. Если буду навязывать свою игру, то всё будет в порядке. Но, к сожалению, в последнее время ЦСКА играет хорошо только в одном из двух таймов», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
- 18 марта 2023
-
20:40
-
20:30
-
20:26
-
20:21
-
20:20
-
20:19
-
20:14
-
20:13
-
20:12
-
20:03
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:40
-
19:34
-
19:26
-
19:25
-
19:23
-
19:20
-
19:18
-
19:12
-
19:06
-
19:05
-
18:58
-
18:58
-
18:57
-
18:43
-
18:35
-
18:33
-
18:28
-
18:26
-
18:24
-
18:22
-
18:13