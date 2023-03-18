Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче ЦСКА — «Зенит» в Москве
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На матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Зенитом» ожидается около 10 тысячей зрителей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
ЦСКА и «Зенит» сыграют завтра, 19 марта, на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Эта встреча закроет программу 20-го тура чемпионата России, который уйдёт на двухнедельную международную паузу.
«Зенит» в 19 матчах набрал 48 очков и уверенно занимает в турнирной таблице первое место. У ближайшего конкурента в лице «Спартака» 40 очков в 20 встречах. Приблизиться к команде Сергея Семака может «Ростов» (38), если завтра, 19 марта, обыграет в гостях «Химки». У ЦСКА 32 очка и пятая строчка турнирной таблицы.
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