Хави: победа в матче с «Реалом» будет серьёзным ударом для соперника в турнирной таблице

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом» в 26-м туре чемпионата Испании.
«Мы постараемся доминировать в матче больше, чем в предыдущей встрече с «Реалом». «Барселона» будет стараться играть активнее, чем на «Сантьяго Бернабеу» в Кубке Испании. Уверен, что эта игра будет напряжённой, любое «класико» непредсказуемо. Не имеет значения, как проходит тот или иной матч с «Реалом».
Посмотрим, сможет ли «Барселона» доминировать в матче. Думаю, мы способны на это даже без Педри. Победа будет серьёзным ударом для соперника в турнирной таблице. Не окончательным, но хорошим», — приводит слова Хави Marca.
«Барселона» и «Реал» сыграют сегодня, 19 марта. Начало игры на «Спотифай Камп Ноу» — в 23:00 мск.
Гол Рафиньи принёс «Барселоне» победу над «Атлетиком». Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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