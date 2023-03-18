«Локомотив» одержал три победы в трёх матчах РПЛ. Столько же в 17 предыдущих турах
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Закончился матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники отыгрались с 0:2, а затем вырвали победу со счётом 3:2. Это третья победа подряд для команды в матчах РПЛ при Михаиле Галактионове.
В 18-м туре «Локомотив» обыграл «Ростов» (3:1), а затем вдевятером продержался в матче с «Ахматом» (1:0). Отметим, что в предыдущих 17 турах московская команда также одержала три победы и на зимнюю паузу уходила в зоне стыковых матчей РПЛ. Сейчас у «Локомотива» 22 очка и 11-я строчка в турнирной таблице. В следующем туре команда Галактионова сыграет в гостях с «Пари НН» (2 апреля).
Галактионов возглавил «Локомотив» перед зимней паузой. Его предыдущей командой как раз был «Пари НН».
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