Роналду забил со штрафного впервые с апреля 2022 года

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился забитым голом со штрафного удара в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Абхой».

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Гол Криштиану позволил «Аль-Насру» сравнять счёт на 79-й минуте. В предыдущий раз Роналду реализовал штрафной удар в апреле прошлого года. Он отличился в составе «Манчестер Юнайтед» на 76-й минуте матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «Норвичем».

Роналду начинал нынешний сезон в Манчестере, но позже покинул клуб из-за конфликта с тренером и руководством и перешёл в «Аль-Наср». Криштиану забил в составе саудовского клуба девять голов.

Ранее «Аль-Наср» обыграл «Абху» в кубковом матче (3:1). В той игре Роналду не сумел отметиться результативными действиями.