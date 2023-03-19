Игорь Ледяхов: Игра Джикии в матче с «Оренбургом» — безобразие

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов рассказал о своих мыслях по поводу матча московского клуба против «Оренбурга». Красно-белые проиграли матч со счётом 0:2.

«Прежде всего у «Спартака» не получилась игра в обороне, поэтому всех защитников заменили, кроме Тавареша. В защите красно-белые выглядели очень слабо. При переходных фазах «Оренбург» перехватывал мяч и выходил в быструю атаку. «Спартак» в таких моментах плохо перестраивался. У «Оренбурга» были моменты, кроме забитых мячей. Результат закономерен. Сегодня не день «Спартака».

Серьёзная ли травма у Джикии? Видимо, это травма задней поверхности бедра. Георгий пропустит минимум три недели. Он пролетает со сборной, хотя ту игру, которую Джикия показал сегодня – это просто безобразие.

Что случилось с его игрой в этом матче? У него такие ошибки регулярно возникают. Когда оборона в целом выглядит неплохо, Джикия не выделяется, а когда партнеры выглядят безобразно, Георгий от них не отстает. По игре «Оренбург» выглядел неплохо. У «Спартака» ничего не получилось, особенно в первом тайме. Пруцев очень много ошибок совершил, Зобнин в первом тайме вообще не участвовал. Оренбуржцы очень правильно подошли к этой игре», — приводит слова Ледяхина «РБ Спорт».

После поражения столичного клуба сегодня, 19 марта, у «Зенита» есть шанс ещё сильнее оторваться в турнирной таблице РПЛ. В случае победы в сегодняшнем матче с ЦСКА у петербургского клуба будет 11-очковое преимущество над красно-белыми.