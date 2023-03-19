Алдонин: хотелось бы увидеть победу ЦСКА в матче с «Зенитом». Когда, если не сейчас?

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Зенитом» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Хотелось бы увидеть победу ЦСКА в матче с «Зенитом». Учитывая турнирное положение, для армейцев и для их психологического состояния это важнейший матч. Эта игра покажет, на что способна команда. В кубковой встрече с «Динамо» мы увидели, что «Зенит» не в лучшем состоянии: было видно, как питерцы в концовке заметно подустали. Нужно обыгрывать «Зенит». Когда, если не сейчас?

ЦСКА может одержать победу за счёт порядка, компактности и командной игры. По индивидуальностям «Зенит» выглядит серьёзнее армейцев. При хорошей и должной подготовке ЦСКА дома может победить команду из Санкт-Петербурга», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.