Борис Раппопорт: «Зениту» будет сложнее с ЦСКА, чем с «Динамо»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт поделился ожиданиями от грядущего матча между ЦСКА и «Зенитом».

«Я думаю, на матч с ЦСКА Семак выберет другой состав. Должен играть Малком, потому что он сейчас важная фигура для «Зенита». Защитник Родригао, надеюсь, вернётся на поле. Но всё равно игра будет более сложной для «Зенита», чем кубковый матч с «Динамо». Потому что ЦСКА сильнее. Много зависит от того, как петербуржцы сыграют в обороне.

Меня насторожило, что функционально «Зенит» выглядел в матче с «Динамо» неважно. Во втором тайме большое преимущество было у соперника неожиданно для меня. Сначала я думал, что «Зенит» легко с ними разберётся, несмотря на пропущенный гол. А во втором тайме произошла странная история. Команда хозяев «подсела» в концовке. Не знаю, какая ситуация со здоровьем у Барриоса. Но его отсутствие очень сказывается на игре «Зенита», это системообразующий игрок. При всём уважении к Кузяеву он не опорный полузащитник, а лёгонький игрок — ему лучше играть с фланга, ближе к атаке. Кузяев может закрыть центральную зону, но без Барриоса «Зениту» будет сложно против ЦСКА», — приводит слова Раппопорта «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня. Начало встречи — в 19:30 мск. Игра пройдёт в рамках 20-го тура РПЛ.