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Воробьёв: в будущем Личка спокойно может возглавить европейский топ-клуб

Воробьёв: в будущем Личка спокойно может возглавить европейский топ-клуб
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Марцелом Личкой.

«Критикует ли Марцел игроков? Ругается на нас, когда видит, что расслабляемся. Даже если выигрываем. Знаю, что такому учат тренеров: даже если всё хорошо и вы победили, он должен зайти в раздевалку и поднять градус, найти какие-то минусы и специально спровоцировать игроков.

Марцел говорит: «Можешь ошибаться сколько угодно, это не имеет значения. Главное — как реагируешь на неудачи». Нужно быстро выкинуть из головы негатив и переключиться.

По силам ли ему тренировать европейский топ-клуб? Почему нет? Года через четыре Марцел спокойно может возглавить европейский топ-клуб. Да он и сейчас топ-клуб возглавляет», — приводит слова Воробьёва Sport24.

45-летний Марцел Личка работает с «Оренбургом» с 2020 года. Под руководством чешского тренера «Оренбург» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 31 очко в 20 турах.

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