«Крылья Советов» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 19 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Ежов, Коваленко, Рахманович, Гарре, Сычевой.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семёнов, Шатара, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Садулаев, Харин, Агаларов.

«Ахмат» занимает седьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 19 матчах, самарские «Крылья Советов» находятся на 12-й строчке с 20 очками.