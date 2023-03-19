«Пари НН» — «Торпедо»: стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ

«Пари Нижний Новгород» и московское «Торпедо» назвали стартовые составы на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы:
«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Глушаков, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Кротов, Сулейманов.
«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Кутепов, Журавлёв, Кожемякин, Роганович, Юзепчук, Кухарчук, Нетфуллин, Стефанович, Рейна.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Москве и завершился нулевой ничьей.
«Пари НН» набрал 19 очков в 19 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке в таблице, заработав семь очков после 19 туров.
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