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«Химки» — «Ростов» 1:2, результат матча 20-го тура РПЛ 19 марта 2023 года

«Ростов» обыграл «Химки» и поднялся на второе место в РПЛ
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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Химки» и «Ростов». Ростовчане одержали победу со счётом 1:0.

На 18-й минуте в ворота «Химок» был назначен пенальти, который реализовал Максим Осипенко. На 29-й минуте «Химки» остались в меньшинстве после удаления Жаниу Бикела.

Матч первого круга текущего сезона Российской Премьер-Лиги также закончился победой ростовчан со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил Николай Комличенко.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 41 очко. Лидирует «Зенит», сыгравший на один матч меньше (48 очков). «Химки» находятся на предпоследнем, 15-м месте. У подмосковной команды 13 очков.

МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур
19 марта 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 18'
Удаления: Бикел – 29' / нет
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