«Ростов» обыграл «Химки» и поднялся на второе место в РПЛ
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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Химки» и «Ростов». Ростовчане одержали победу со счётом 1:0.
На 18-й минуте в ворота «Химок» был назначен пенальти, который реализовал Максим Осипенко. На 29-й минуте «Химки» остались в меньшинстве после удаления Жаниу Бикела.
Матч первого круга текущего сезона Российской Премьер-Лиги также закончился победой ростовчан со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил Николай Комличенко.
В нынешнем сезоне чемпионата России «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 41 очко. Лидирует «Зенит», сыгравший на один матч меньше (48 очков). «Химки» находятся на предпоследнем, 15-м месте. У подмосковной команды 13 очков.
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