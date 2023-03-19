«Ростов» обыграл «Химки» и поднялся на второе место в РПЛ

Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Химки» и «Ростов». Ростовчане одержали победу со счётом 1:0.

На 18-й минуте в ворота «Химок» был назначен пенальти, который реализовал Максим Осипенко. На 29-й минуте «Химки» остались в меньшинстве после удаления Жаниу Бикела.

Матч первого круга текущего сезона Российской Премьер-Лиги также закончился победой ростовчан со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил Николай Комличенко.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 41 очко. Лидирует «Зенит», сыгравший на один матч меньше (48 очков). «Химки» находятся на предпоследнем, 15-м месте. У подмосковной команды 13 очков.