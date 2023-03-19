Червиченко: если ЦСКА будет убедителен, сможет обыграть «Зенит». Но интрига в РПЛ убита

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит».
«Согласен, что ЦСКА дома в этом сезоне играет хорошо. «Зенит» какой-то размякший. Когда я говорил, что у «Спартака» был шанс их догнать, имел в виду, что «Зенит» очень плохо начинает вторую часть чемпионата и теряет очки. Мы помним матчи с аутсайдерами, которые «Зенит» выигрывал еле-еле на последних минутах. Если армейцы будут убедительны, вполне возможно, что они смогут обыграть «Зенит» или сыграть вничью.
Я бы не сказал, что перед этим матчем у «Зенита» явное преимущество. Будет интересно посмотреть. Даже если «Зениту» не удастся победить, то интриги в чемпионате больше нет. Интрига убита. Морально «Спартак» уже не готов догонять. Да и если Джикия получил травму, то в принципе и по спортивным показателям вряд ли он сможет в этом сезоне что-то серьёзное показать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 19 марта 2023
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