«Крылья Советов» — «Ахмат»: команды не открыли счёт по итогам первого тайма

Сегодня, 19 марта, проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Крылья Советов» принимают грозненский «Ахмат». Команды встречаются на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра Рафаэля Шафеева прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первая половина встречи завершилась без голов. При небольшом преимуществе гостей по владению мячом (58% против 42%) хозяева имели больше возможностей для взятия ворот: игроки «Крыльев Советов» нанесли 10 ударов (пять в створ), в то время как грозненцы только семь раз пробили по воротам (два в створ).
Предыдущая очная встреча между командами, которая прошла в рамках 7-го тура РПЛ, завершилась победой «Ахмата» со счётом 2:1.
Самарский клуб занимает 12-е место турнирной таблицы с 20 очками в опасной близости от зоны стыковых матчей: у «Пари НН», который находится на строчку ниже, 19 очков. «Ахмат» с 29 очками располагается на седьмом месте чемпионата.
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