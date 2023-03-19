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«Волга» сенсационно обыграла «Аланию» в матче Первой лиги

«Волга» сенсационно обыграла «Аланию» в матче Первой лиги
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Сегодня, 19 марта, на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске состоялся матч 23-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местная «Волга» и «Алания» из Владикавказа. Финальный свисток Дмитрия Сафьяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

К 16-й минуте «Волга» уже вела со счётом 3:0: с разницей в три минуты два гола забил полузащитник ульяновской команды Герман Паскин. На 20-й минуте «Алания» ответила точным ударом Батраза Гурциева.

«Волга» набрала 19 очков и закрепилась на 17-й строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги, приблизившись к идущей на 16-м месте «Уфе» на расстояние в два очка. «Алания» остаётся с 40 очками и лишается возможности опередить в турнирной таблице «Енисей» (41), идущий на третьем месте.

Россия - Мелбет Первая лига. 23-й тур
19 марта 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
2 : 1
Алания
Владикавказ
1:0 Паскин – 13'   2:0 Паскин – 16'   2:1 Гурциев – 20'
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