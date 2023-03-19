«Вильярреал» разгромил «Осасуну» в гостевом матче Ла Лиги

Сегодня, 19 марта, завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Осасуна» принимала «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток главного арбитра игры Алехандро Муньиса Руиса прозвучал в 18:15 мск. Встреча завершилась победой игроков «жёлтой субмарины» — 3:0.

Первый гол в этом матче забил вингер гостей Саму Чуквезе, ассистировал ему Альфонсо Педраса.

Гол Чуквезе

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На 85-й и 90+3-й минутах полузащитник Хосе Моралес оформил дубль и установил итоговый счёт — 3:0 в пользу гостей. Победа позволила «Вильярреалу» набрать 41 очко и закрепиться на шестом месте испанского чемпионата. «Осасуна», у которой 34 очка, осталась на девятом месте турнирной таблицы.

В следующем туре «Вильярреал» сыграет с «Реалом Сосьедад» (2 апреля), а «Осасуна» с «Мальоркой» (31 марта).