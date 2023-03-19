Данил Круговой: надеюсь, после перерыва на сборные «Зенит» выдаст серию из побед

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги, а также ответил на вопрос, повлияло ли на исход матча положение сине-бело-голубых в чемпионате.

«Не получилось создать моменты в атаке. ЦСКА сыграл очень грамотно, почти ничего не дали создать в первом тайме.

Влияет ли как-то, что у нас большой отрыв по очкам и играем с запасом? У нас нет такого ощущения. Сейчас не получается забить, создать момент, что-то не получается. Надеюсь, после перерыва на сборные вернёмся все в оптимальном состоянии и выдадим серию из побед

Что случилось в последних играх? Любую команду можно обыграть. Сегодня — так, а завтра будет по-другому», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.