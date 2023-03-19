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Далер Кузяев: нет ощущения, что «Зенит» — самая ненавистная команда

Далер Кузяев: нет ощущения, что «Зенит» — самая ненавистная команда
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Российский полузащитник Далер Кузяев рассказал, что не ощущает «Зенит» самой ненавистной командой.

«Нет ощущения, что «Зенит» — самая ненавистная команда. В соцсети захожу редко и совершенно не знаю, что о нас пишут», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 19 марта, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» уступил ЦСКА со счётом 0:1. Единственный гол на счету нападающего армейцев Фёдора Чалова. Он отличился на 72-й минуте встречи.

Победа позволила ЦСКА набрать 35 очков и сравняться по этому показателю с «Динамо», которое занимает четвёртое место РПЛ. «Зенит» с 48 очками остался на первом месте, его отрыв от идущего на второй строчке «Ростова» составляет семь очков.

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