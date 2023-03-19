«Хетафе» уверенно обыграл «Севилью» в домашнем матче Ла Лиги

Сегодня, 19 марта, завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Хетафе» принимал «Севилью». Встреча прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Стартовый свисток главного арбитра Антонио Лаоса прозвучал в 20:30 мск. Матч завершился уверенной победой хозяев со счётом 2:0.

Первый мяч был забит только на 50-й минуте встречи — отличился нападающий Мунир Эль-Хаддади с передачи Борхи Майораля.

Гол Эль-Хаддади

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Второй мяч был забит на 90+5-й минуте благодаря усилиям Энеса Унала, ассистировал ему Хайме Мата.

Гол Унала

«Хетафе» благодаря победе набрал 29 очков и поднялся на 13-е место турнирной таблицы. «Севилья» (28) опустилась на 14-ю строчку чемпионата.

В следующем туре «Хетафе» сыграет с «Атлетиком», а «Севилья» с «Кадисом». Оба матча пройдут 1 апреля.