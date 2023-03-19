«Хетафе» уверенно обыграл «Севилью» в домашнем матче Ла Лиги

Сегодня, 19 марта, завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Хетафе» принимал «Севилью». Встреча прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Стартовый свисток главного арбитра Антонио Лаоса прозвучал в 20:30 мск. Матч завершился уверенной победой хозяев со счётом 2:0.
Первый мяч был забит только на 50-й минуте встречи — отличился нападающий Мунир Эль-Хаддади с передачи Борхи Майораля.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
Второй мяч был забит на 90+5-й минуте благодаря усилиям Энеса Унала, ассистировал ему Хайме Мата.
Гол Унала
«Хетафе» благодаря победе набрал 29 очков и поднялся на 13-е место турнирной таблицы. «Севилья» (28) опустилась на 14-ю строчку чемпионата.
В следующем туре «Хетафе» сыграет с «Атлетиком», а «Севилья» с «Кадисом». Оба матча пройдут 1 апреля.
- 19 марта 2023
-
23:49
-
23:46
-
23:46
-
23:28
-
23:24
-
23:22
-
23:14
-
23:08
-
23:02
-
23:01
-
22:58
-
22:53
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:37
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:23
-
22:16
-
22:13
-
22:13
-
22:09
-
22:09
-
22:03
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:52