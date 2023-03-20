Романьоли — о победе «Лацио» над «Ромой»: предпочитаем говорить после матча, а не до

Защитник «Лацио» Алессио Романьоли прокомментировал победу над «Ромой» (1:0) в матче 27-го тура Серии А.
«Мы предпочитаем разговаривать после матча, а не до. Мы видели то, что они говорили перед игрой, и это стало ещё одной причиной для победы. Это важный шаг для нас. Мы выиграли оба матча с «Ромой» в чемпионате. Вряд ли у них будет ещё одна возможность выиграть нас, верно? Настало время отпраздновать победу и насладиться паузой на матчи сборных.
Мы знаем, что это странный сезон, любой может потерять очки против кого угодно, поэтому сегодня было очень важно победить. «Рома» — сильная команда, даже если они выступают плохо. Мы были хороши, и теперь наша цель — Лига чемпионов, такая команда, как «Лацио», всегда должна играть в ней», — приводит слова Романьоли журналист Альфредо Педулла.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения
- 20 марта 2023
-
01:01
-
00:58
-
00:54
-
00:46
-
00:44
-
00:36
-
00:14
-
00:08
- 19 марта 2023
-
23:49
-
23:46
-
23:46
-
23:28
-
23:24
-
23:22
-
23:14
-
23:08
-
23:02
-
23:01
-
22:58
-
22:53
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:37
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:23
-
22:16
-
22:13
-
22:13