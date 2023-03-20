Романьоли — о победе «Лацио» над «Ромой»: предпочитаем говорить после матча, а не до

Защитник «Лацио» Алессио Романьоли прокомментировал победу над «Ромой» (1:0) в матче 27-го тура Серии А.

«Мы предпочитаем разговаривать после матча, а не до. Мы видели то, что они говорили перед игрой, и это стало ещё одной причиной для победы. Это важный шаг для нас. Мы выиграли оба матча с «Ромой» в чемпионате. Вряд ли у них будет ещё одна возможность выиграть нас, верно? Настало время отпраздновать победу и насладиться паузой на матчи сборных.

Мы знаем, что это странный сезон, любой может потерять очки против кого угодно, поэтому сегодня было очень важно победить. «Рома» — сильная команда, даже если они выступают плохо. Мы были хороши, и теперь наша цель — Лига чемпионов, такая команда, как «Лацио», всегда должна играть в ней», — приводит слова Романьоли журналист Альфредо Педулла.

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