«Барселона» — «Реал»: арбитры отменили гол Асенсио из-за офсайда

Сегодня, 20 марта, проходит матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» принимает мадридский «Реал». Команды встречаются на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеи прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 81-й минуте «Реал» совершил контратаку левым флангом. После серии передач мяч оказался у Марко Асенсио, который спокойно пробил по воротам — 2:1. После проверки повтора арбитры приняли решение отменить гол — 1:1.

Каталонцы являются лидером Ла Лиги, набрав 65 очков в предыдущих 25 играх. «Реал» находится на втором месте турнирной таблицы с 56 очками. Для команды Карло Анчелотти встреча носит важную турнирную значимость, так как в случае поражения они рискуют увеличить отставание от «Барселоны» до 12 очков и усложнить себе борьбу за чемпионство.