Жозе Моуринью вступил в словесную перепалку с президентом «Лацио»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью повздорил с президентом «Лацио» в подтрибунном помещении стадиона.
Моуринью отбывает дисквалификацию, и по этой причине не мог руководить «Ромой» в матче с «Лацио». Однако уже после окончания игры португальский специалист пришёл в раздевалку своей команды.
Как сообщает Tuttomercatoweb, выйдя из раздевалки, Моуринью обратил внимание на конфликт, который возник между защитником «Ромы» Джанлукой Манчини и полузащитником «Лацио» Луисом Альберто. Футболист «Лацио» Алессио Романьоли и президент клуба Клаудио Лотито также находились рядом и пытались успокоить футболистов.
«Что ты смотришь?», – сказал Моуринью в адрес Лотито.
«А ты что смотришь? Я президент «Лацио». Кто ты? Ты дисквалифицирован, тебе здесь не место», – ответил Лотито.
«Рома» проиграла со счетом 0:1 в римском дерби в рамках 27-го тура чемпионата Италии.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения:
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